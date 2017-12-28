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Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех удерживаемых лиц

Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех удерживаемых лиц

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех заложников. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"В Украине обменяли более 300 пленных в результате конфликта на Донбассе, как мы и просили с Ангелой Меркель. Это счастливый день для них и их родных. Необходимо продолжать усилия для освобождения всех других пленных и положить конец конфликту", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.

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Как сообщал УНН, ранее Президент встретил украинских заложников на Донбассе. На встрече присутствовали посол Франции и представитель посольства Германии.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Франция, обмен, Эммануэль Макрон
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