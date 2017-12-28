Парубий назвал достижения Верховной Рады в 2017 году

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В 2017 году Верховная Рада Украины приняла много важных законодательных инициатив, среди которых вступление Украины в НАТО, что является ключевой прерогативой внешней политики страны. Об этом во время интервью "5 каналу" заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"По моему убеждению ВР приняла много важных законов - важнейшим решением парламента является то, что вступление Украины в НАТО - ключевая прерогатива внешней политики страны", - сказал Парубий.

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Среди успехов парламента он назвал перечень ключевых реформ: образовательная, медицинская, завершение судебной реформы, пенсионная реформа и начало избирательной реформы.

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"Важными для меня являются квоты на украинском телевидении для нашего языка. Также отметил решения, касающиеся национальной памяти и позиционирование - запрет георгиевской ленты, выходной 25 декабря. И, наверное, отметил бы решение о поддержке украинского кинематографа", - рассказал Парубий.