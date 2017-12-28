Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит закон о приватизации

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Профильный комитет парламента подготовил проект закона о приватизации для второго чтения в сессионном зале. Об этом во время интервью "5 каналу" заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"Закон о приватизации, по моему мнению, кроме экономического, является важным антикоррупционным законом. Он устанавливает единые прозрачные процедуры для проведения приватизации", - сказал Парубий.

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Он напомнил, что закон о приватизации парламент поддержал в первом чтении.

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"... Комитет провел сложную работу и он наконец принял решение о подготовке его (проекта закона - ред.) ко второму чтению. Я уверен, что в ближайший период мы сможем поставить его на повестку дня и рассмотреть - не сомневаюсь, что одним из первых решений следующих сессийних недель станет этот закон", - рассказал Парубий.