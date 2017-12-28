Новости: Общество
Среда, 27 декабря 2017, 21:50 • Александр Сивачук
Вертолеты с освобожденными украинскими заложниками начали прибывать в Харьков
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В аэропорт Харькова из Донецкой области прибывают вертолеты с освобожденными украинскими заложниками, передает УНН.
На посадочную полосу аэропорта Харькова сначала сели два вертолета, с одного из которых вышел министр обороны Степан Полторак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко назвала десятки фамилий освобожденных украинских заложников
Затем начали прибывать и другие. Всего их должно быть 9.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет и почетный караул: в Харькове ожидают прибытия освобожденных заложников
Отметим, что встречают украинских освобожденных заложников в харьковском аэропорту военные, которые выстроились в шеренги.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час