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Решение об отзыве законопроекта об увольнении директора НАБУ принималось в Украине - Парубий

Решение об отзыве законопроекта об увольнении директора НАБУ принималось в Украине - Парубий

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Решение об отзыве законопроекта, которым парламенту предоставляется право увольнять главу НАБУ, принималось в Украине. Об этом во время интервью "5 каналу" заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"Вопрос освобождения председателя НАБУ по решению парламента вызвало большой резонанс. Могу сказать, что решение снять этот законопроект - это было решение украинское и было принято в Украине. Я считаю, что это было правильно принято - любые моменты, которые могут привести к разрыву с нашими стратегическими партнерами являются смертельными для Украины", - рассказал Парубий.

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Он добавил, что ему "пришлось в 3 ночи давать поручения Аппарату ВР, чтобы его снять с повестки дня".

Напомним, в США заявили, что Вашингтон должен остановить помощь правительству Украины в случае голосования ВР за законопроект об увольнении председателя НАБУ.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, НАБ, Андрей Парубий
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