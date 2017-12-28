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У Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников

У Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшему обмену всеми пленными на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте Бундестага, передает УНН.

В заявлении указано, что лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта на Донбассе поскорее реализовать соглашение, которые они подписали, чтобы облегчить страдания населения.

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Также в заявлении отмечено, что Меркель и Макрон настаивают, чтобы Международный комитет Красного Креста имел полный доступ ко всем территориям Донбасса.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Франция, Украина, Германия, заложники, обмен, заявление
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