Смертельное ДТП в Киеве: предварительно, за рулем внедорожника был судья

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За рулем авто, которое сбило пешехода в Киеве на улице Васильковская, по предварительной информации, был судья. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил источник.

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На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе.