Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 04:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Президент в аэропорту Харькова: Украина будет с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников

Президент в аэропорту Харькова: Украина будет с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина будет с утроенной энергией работать над освобождением остальных украинских заложников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Харькова по прибытии вместе с освобожденными украинскими заложниками из Донецкой области, передает УНН.

“Я уверен, что ребята, которые остались сейчас на оккупированной территории это услышат, мы будем с утроенной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все для того, чтобы это случилось как можно скорее. И именно поэтому у нас такая торжественная церемония, когда с боевыми флагами украинское новое войско приветствует Харьков своих с возвращением домой”, — заявил Президент.

“Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров по „нормандскому формату“ — Франции и Германии, канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая, когда говорили, когда сорвался обмен, делала все возможное для того, чтобы сегодняшний день стал возможным”, — добавил он.

Также Президент поблагодарил президента Франции Эмануэля Макрона.

Как сообщал УНН, вертолеты с освобожденными украинскими заложниками начали прибывать в Харьков.

Источник: УНН
Теги: Харьков, заложники, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.