Президент в аэропорту Харькова: Украина будет с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина будет с утроенной энергией работать над освобождением остальных украинских заложников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Харькова по прибытии вместе с освобожденными украинскими заложниками из Донецкой области, передает УНН.

“Я уверен, что ребята, которые остались сейчас на оккупированной территории это услышат, мы будем с утроенной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все для того, чтобы это случилось как можно скорее. И именно поэтому у нас такая торжественная церемония, когда с боевыми флагами украинское новое войско приветствует Харьков своих с возвращением домой”, — заявил Президент.

“Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров по „нормандскому формату“ — Франции и Германии, канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая, когда говорили, когда сорвался обмен, делала все возможное для того, чтобы сегодняшний день стал возможным”, — добавил он.

Также Президент поблагодарил президента Франции Эмануэля Макрона.

Как сообщал УНН, вертолеты с освобожденными украинскими заложниками начали прибывать в Харьков.