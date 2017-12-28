Парубий рассказал, когда Рада проголосует за назначение аудитора НАБУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кандидатуры на должность аудитора НАБУ будут вынесены на рассмотрение парламента сразу после того, как Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции примет соответствующее решение. Об этом во время интервью “5 каналу” заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

“Избрание аудитора (НАБУ — ред.) является законом предусмотренной функцией Верховной Рады Украины. И каждый год парламент должен выбирать аудитора для анализа и аудита. К сожалению, у нас очень трудно идет с кадровыми вопросами в парламенте. Но как только комитет (по предотвращению коррупции — ред.) определится с кандидатурой или перечнем кандидатур, я поставлю их на рельсовое голосования и мы сможем выбрать того, кто будет иметь большинство голосов”, — заявил Парубий.

В то же время, председатель парламента считает, что лучшим вариантом станет избрание “кого-то из иностранных специалистов”.

“Это дало бы гораздо другой уровень доверия и к парламенту и к аудиту, который может быть проведен”, — резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, Парубий заявил, что решение об отзыве законопроекта об увольнении председателя НАБУ принималось в Украине.