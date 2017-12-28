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Президент освобожденным заложникам: ребят вернем и Донбасс освободим

Президент освобожденным заложникам: ребят вернем и Донбасс освободим

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что остальные украинские заложники будут освобождены, а на Донбасс будет введено миротворцев. Об этом он сегодня заявил поле прибытия вместе с освобожденными украинскими из Донецкой области в аэропорт Харькова, передает УНН.

“Это большой день. Он также символизирует ряд важных побед, которые мы достигли и достигнем. То, что вы сделали за эти три года, друзья, вы возвращаетесь в другую страну — свободную, демократическую, реформированную с твердой надеждой, что все у нас будет хорошо. Ребят вернем, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов. И Донбасс возродим”, — заявил глава государства.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что Украина с утроенной энергией будет работать над освобождением остальных заложников.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, заложники, Петр Порошенко
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