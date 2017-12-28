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Украина начнет экспортировать около 80 видов продуктов в Саудовскую Аравию

Украина начнет экспортировать около 80 видов продуктов в Саудовскую Аравию

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина согласовала использование формы сертификата здоровья на экспорт из Украины переработанных пищевых продуктов в Саудовскую Аравию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

“Госпродпотребслужба провела переговоры с компетентной службой Королевства Саудовская Аравия, по результатам которых согласовано использование формы сертификата здоровья на экспорт из Украины переработанных пищевых продуктов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта форма позволит экспортировать не только кондитерские изделия, но и около 80 других видов пищевых продуктов в соответствии с классификацией Регламента Совета стран Персидского залива Guide for control on imported foods (редакция от 2017 года).

В Госпродпотребслужбе также обратили внимание на то, что для некоторых категорий товаров применяются дополнительные условия для определенных видов пищевых продуктов, требующих наличие требований по стандарту халяль.

С формами сертификатов и перечнем товаров можно ознакомиться на сайте Госпродпотребслужбы.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине начнут действовать европейские требования к продуктам из какао и шоколада.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Саудовская Аравия, продукты питания
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