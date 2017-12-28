В 2017 году количество трудоустроенных выросло на 6% - Рева

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2017 году количество трудоустроенных граждан увеличилось на 6%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

"В 2017 году количество трудоустроенных выросло на 6%, 746 тыс. человек были трудоустроены. Многие из них даже не ставка на учет в службу занятости, люди только приходили, им сразу предлагали вакансию", - заявил Рева.

Кроме того, на 11% возросло количество работодателей, сотрудничающих со службой занятости.

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"Почему это произошло? Ибо на 11% выросло количество работодателей, сотрудничающих со службой занятости, их количество составляет 177 тыс. Также на 11% выросло количество вакансий, до 968 тыс. единиц", - отметил Рева.

Кроме того, Рева отметил, что количество безработных в Украине уменьшилась на 9%.