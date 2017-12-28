Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 17:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В центре Киева горел салон красоты

В центре Киева горел салон красоты

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"27 декабря в 17.53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого. Как стало известно, пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальных помещении 6-этажного жилого дома. В 18.42 пожарные локализовали пожар, в 18.48 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове на рождественской ярмарке загорелся киоск

Как отмечается, на месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Во время ликвидации пожара, спасатели эвакуировали с верхних этажей здания 15 человек. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения устанавливается.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.