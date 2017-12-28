В центре Киева горел салон красоты

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"27 декабря в 17.53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого. Как стало известно, пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальных помещении 6-этажного жилого дома. В 18.42 пожарные локализовали пожар, в 18.48 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Во время ликвидации пожара, спасатели эвакуировали с верхних этажей здания 15 человек. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения устанавливается.