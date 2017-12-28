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Украинский хоккеист помог ХК "Юность" возглавить чемпионат Беларуси

Украинский хоккеист помог ХК "Юность" возглавить чемпионат Беларуси

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Нападающий сборной Украины по хоккею Андрей Михнов провел успешный поединок в чемпионате Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт ХК "Юность".

Михнов в составе "Юности" в 27-м туре первенства принимал хоккеистов "Немана". Встреча закончилась результативно и только после серии буллитов - 6: 5.

Наш земляк отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Примечательно, что благодаря данной победе и поражении "Шахтера" с Солигорске опередил визави и с 68 очками возглавил турнирную таблицу. У "Шахтера" на 2 пункта меньше.

Напомним, что Михнова признавали лучшим хоккеистом месяца чемпионата Белоруссии.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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