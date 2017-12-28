Рева выступил за оказание денежной помощи при усыновлении детей
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил за выплату помощи при усыновлении детей до их совершеннолетия. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНН.
А.Рева отметил, что сейчас в Украине есть три формы семейного попечения: усыновление, приемная семья и патронажная семья.
"Процент усыновленных детей очень мал. Часто бывает такое, что ребенок живет в приемной семье годами, а ее не усыновляют. Почему? Потому что приемным семьям выплачивают пособие, в отличие от усыновления. Я думаю, что было бы правильно, если бы, даже при усыновлении, продолжать платить пособие до 18 лет", - заявил А.Рева.
Напомним, в этом году на реабилитацию людей с инвалидностью выплатили более 1,6 млрд грн.