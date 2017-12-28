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Возле Львова поезд столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

Возле Львова поезд столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В четверг около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района столкнулись дизель-поезд и карета скорой помощи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

На момент ДТП в автомобиле “скорой” находилось четыре человека — трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, скорая помощь, поезд
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