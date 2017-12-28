“Энергоатом” будет продавать электроэнергию по увеличенному на 16% тарифу

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила тариф “Энергоатома” на отпуск электрической энергии и производство

тепловой энергии, произведенных на атомных электростанциях. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 декабря, передает УНН.

Согласно документу, с 1 января 2018 года по действующим 46,61 коп. за кВт-ч тариф на отпуск электроэнергии будет повышен до 54,03 коп. за кВт-ч (без учета НДС). Таким образом, с 2018 года тариф увеличивается на 16%.

Кроме того, возрастет тариф для АЭС компании на производство тепловой энергии с 76,67 грн / Гкал до 86 грн / Гкал (без учета НДС).

Напомним, НКРЭКУ утвердила план проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год.