“Энергоатом” будет продавать электроэнергию по увеличенному на 16% тарифу
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила тариф “Энергоатома” на отпуск электрической энергии и производство
тепловой энергии, произведенных на атомных электростанциях. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 декабря, передает УНН.
Согласно документу, с 1 января 2018 года по действующим 46,61 коп. за кВт-ч тариф на отпуск электроэнергии будет повышен до 54,03 коп. за кВт-ч (без учета НДС). Таким образом, с 2018 года тариф увеличивается на 16%.
Кроме того, возрастет тариф для АЭС компании на производство тепловой энергии с 76,67 грн / Гкал до 86 грн / Гкал (без учета НДС).
Напомним, НКРЭКУ утвердила план проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год.