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Дело Довгого: прокуратура Киева снова открыла производство

Дело Довгого: прокуратура Киева снова открыла производство

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление и возмущение", - заявил Луценко.

Он отметил, что доказательства по делу есть и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата, а также добавил, что за 5 месяцев САП могла собрать больше доказательств.

"Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать кто. Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191ККУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - отметил Генпрокурор.

Напомним, САП закрыла дела по Довгого из-за недостаточности доказательств.

Источник: УНН
Теги: земля, прокуратура, остров
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