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Бюджет Украины получил 3,4 млрд грн от приватизации госимущества

Бюджет Украины получил 3,4 млрд грн от приватизации госимущества

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Государственный бюджет Украины в 2017 году поступило 3,376 млрд гривен от приватизации государственного имущества. Об этом сообщил в Facebook руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.

“Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший показатель с 2012 года”, — подчеркнул он.

Как уточнил В.Трубаров, в целом Фонд госимущества перечислил в бюджет 5 млрд 345 млн 612 тыс. грн, что почти вдвое превышает показатель 2016 года.

“Аренда государственного имущества обеспечила 1 млрд 51 млн 756 тыс. грн поступлений в бюджет. Дивидендов уплачено в размере 917 млн ​​333 тыс. грн”, - добавил глава ФГИУ.

Напомним, по состоянию на 22 декабря в Госбюджет поступило 1,041 млрд грн от аренды государственного имущества.

Источник: УНН
Теги: приватизация, ФГИ, госимущество, Госбюджет-2018
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