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Переселенцам позволят оформлять субсидии без прописки

Переселенцам позволят оформлять субсидии без прописки

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Внутренне перемещенным лицам позволят оформлять субсидии без прописки. Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

“Неделю назад я был на встрече с внутренне перемещенным лицами, и мы с ними договорились, чтобы мы внесли изменения в порядок определения субсидий. Тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на территорию Украины, но не могут заключить договор аренды жилья, мы будем предоставлять возможность получить субсидии по декларации. Без прописки и без заключения договора”, — заявил А.Рева.

Как сообщал УНН, министр развеял миф, что субсидию нужно возвращать.

Источник: УНН
Теги: субсидии, переселенцы
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