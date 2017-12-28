Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 17:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

СБУ еще не определила дату допроса Саакашвили

СБУ еще не определила дату допроса Саакашвили

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Служба безопасности Украины еще не определилась с датой нового вызова на допрос экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом сообщили УНН в СБУ.

"С датой еще не определились. Идет согласование", - сказали в СБУ.

Как сообщал УНН, 26 декабря Саакашвили заявлял, что его вызвали в СБУ одной повесткой для проведения допроса и отобрании образцов голоса. А такие одновременные следственные действия, по его мнению, противоречат нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, он отказался от допроса в СБУ.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти. В ГПУ заявили, что М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, допрос, Дело Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.