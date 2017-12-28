Рев анонсировал программы относительно жилью "афганцам" и бойцам АТО - переселенцам

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В следующем году правительство намерено реализовать программы по обеспечению жильем "афганцев" и бойцов АТО, которые еще и являются переселенцами. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"Еще две программы нами в следующем году будет реализовано. 200 млн гривен - это программа обеспечения жильем участников боевых действий на территории других стран, простым языком - афганцев. И 25 млн гривен на участников боевых действий, которые являются внутренне перемещенными лицами. Эти люди не могут вернуться на неподконтрольную территорию, следовательно их нужно обеспечить жильем", - заявил А.Рева.

Напомним, А.Рева заявил, что каждому освобожденному из плена предоставят индивидуальную помощь.