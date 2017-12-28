Во дворе Белого дома спилили старое дерево по приказу Мелании Трамп

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Магнолию Джексона, которая почти 200 лет росла на лужайке Белого дома спилили по приказу первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает ВВС , передает УНН.

Специалисты Национального дендрария США предупреждали, что структура дерева сильно повреждена и оно может упасть в любой момент, поэтому представляет опасность для посетителей Белого дома.

Ознакомившись с докладом экспертов, Мелания Трамп принял решение спилить магнолию. Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм уточнила, что от дерева взяли саженцы, которые можно будет посадить на том же месте.

Магнолию посадил седьмой президент США Эндрю Джексон (1829-1837) в память о его умершей жене.

За время жизни магнолии Джексона в Белом доме изменилось 39 президентов США пережили Гражданскую и две мировые войны.

Напомним, ранее Мелания Трамп отдала приказ спилить старое дерево у Белого дома.