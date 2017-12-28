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Во дворе Белого дома спилили старое дерево по приказу Мелании Трамп

Во дворе Белого дома спилили старое дерево по приказу Мелании Трамп

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Магнолию Джексона, которая почти 200 лет росла на лужайке Белого дома спилили по приказу первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает ВВС , передает УНН.

Специалисты Национального дендрария США предупреждали, что структура дерева сильно повреждена и оно может упасть в любой момент, поэтому представляет опасность для посетителей Белого дома.

Ознакомившись с докладом экспертов, Мелания Трамп принял решение спилить магнолию. Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм уточнила, что от дерева взяли саженцы, которые можно будет посадить на том же месте.

Магнолию посадил седьмой президент США Эндрю Джексон (1829-1837) в память о его умершей жене.

За время жизни магнолии Джексона в Белом доме изменилось 39 президентов США пережили Гражданскую и две мировые войны.

Напомним, ранее Мелания Трамп отдала приказ спилить старое дерево у Белого дома.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Мелания Трамп
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