НАБУ подозревает председателя правления "Ощадбанка" и подчиненных в присвоении более 20 млн долларов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает председателя правления "Ощадбанка" и подчиненных в присвоении более 20,9 млн долл. Соответствующие данные содержатся в постановлении Соломенского районного суда Киева, который отказал признать потерпевшей стороной кипрскую компанию, которые содержится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

"Отказать в удовлетворении жалобы Юридического лица-резидента республики Кипр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (Акеми МЕНЕДЖМЕНТ Лимитет), представленной в ее интересах адвокатом Коваленко Максимом Николаевичем об отмене постановления детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Мирка Богдана Николаевича об отказе в признании потерпевшим и обязательстве совершить действия", - говорится в постановлении суда.

В постановлении суда также отмечается, что "с прилагаемых к жалобе материалов усматривается, что НАБУ осуществляет досудебное расследование в отношении возможного совершения Председателем правления АО "Ощадбанк" и подчиненными ему лицами растраты вверенного им имущества путем списания денежных средств в размере 20980028,49 долл., которые находились на счетах OPALCORE LTD в АО "Ощадбанк", и дальнейшего их обращения в пользу государства в порядке специальной конфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года".

Напомним, НАБУ получило разрешение на проведение выемки документов в "Ощадбанке".