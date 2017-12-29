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Google создал искусственный интеллект, который "говорит" человеческим языком

Google создал искусственный интеллект, который "говорит" человеческим языком

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Google разработала продвинутый синтезатор речи нового поколения Tacotron 2, основанный на нейросети и способен говорить с тембром, ритмом произношением, не отличается от человеческой речи, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Алгоритм Tacotron 2, который представлен командой разработчиков Google с участием Джонатана Шена, работает на основе двух нейронных сетей.

Печатная версия конвертируется в специальную Tacotron-спектрограмме, в которой распределяются ритм и ударения, а слова генерируются в аналога WaveNet. Кроме того, добавлена ​​система сбора данных для обучения нейросети.

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Аудиозапись действительно похож на язык живого человека. Темп речи звучит достаточно убедительно, а основные задержки происходят на словах с необычной произношением. Правда, часть слушателей в комментариях утверждает, что некоторые слова система произносит "ломано".

Образцы работы Tacorton 2 можно прослушать на официальном сайте Google. Эта технология, скорее всего, сразу начнет использоваться в продуктах компании.

Одной из основных проблем нового алгоритма является отсутствие регулирования тона речи. Нельзя предсказать, какая фраза будет произнесена возвышенно, а какая - грубо.

Сообщается, что Tacotron 2 работает эффективнее своих предшественников Tacotron и WaveNet. Предыдущие системы генерации языка имели ряд существенных недостатков. WaveNet выдавала очень резкие звуки. Tacotron не мог выдавать полноценный "языковой продукт".

Источник: УНН
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