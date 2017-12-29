В САП ответили Луценко о закрытии дела Довгого

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает сообщение в соцсетях Генерального прокурора Юрия Луценко о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого преждевременным и излишне эмоциональным, поскольку решение о закрытии производства является законным и мотивированным. Об этом говорится в заявлении САП на странице в Facebook, передает УНН.

"Недавно опубликованный пост достопочтенного Генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Довгого О.С. является преждевременным и чрезмерно эмоциональным", - заявили в САП.

В ведомстве отметили, что факт отсутствия доказательств для объявления сообщения о подозрении и завершения досудебного расследования путем направления в суд обвинительного акта подтверждено не только собранными доказательствами, но и позицией собственно Генеральной прокуратуры Украины.

"Так, Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступила докладная записка заместителя Генерального прокурора Стрижевской А.А. от 22.11.2017 года, согласованная Генеральным прокурором Украины, о том, что в тексте подозрения Довгого О.С.: "... отсутствуют данные о том, что Довгий О.С., является должностным лицом в понимании примечания к ст. 364 УК, а следовательно не является субъектом указанного преступления; отсутствуют сведения, подтверждающие факт злоупотребления властью, которые указывали бы на общность умысла и раскрывали все элементы состава уголовного преступления в его действиях; не подтверждено в чем именно заключалось злоупотребление Довгого О.С., что именно он должен был делать и чего не имел права делать; не установлено в чьих интересах он действовал ... ", - отметили в прокуратуре.

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Решение о закрытии уголовного производства, отметили в САП, принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не получено доказательств склонения, давления или указаний со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков.

"Большинство депутатов не помнит событий пленарного заседания 01.10.2007", - уточнили в антикоррупционной прокуратуре.

Поэтому, отметили в САП, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

К тому же, как отметили в ведомстве, САП приняла решение о закрытии лишь в отношении лица подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований.

Кроме того, резюмировали в ведомстве, считаем неприемлемым подобное высказывание по уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что считает решение САП о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. Также сообщил, что прокуратура Киева открыла новое производство относительно Довгого.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего секретаря Киевсовета Олеся Довгого из-за недостаточности доказательств.