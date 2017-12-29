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Ким Чен Ын подтвердил политическую солидарность КНДР и Лаоса

Ким Чен Ын подтвердил политическую солидарность КНДР и Лаоса

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил "неизменный дружеский характер и политическую солидарность" с Лаосской Народно-Демократической Республикой (ЛНДР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ЦТАК.

"Пользуясь случаем (сорок вторая годовщина образования ЛНДР), я бы хотел пожелать вам здоровья и поздравить с успешными результатами в области государственного управления", - отмечается в тексте телеграммы, направленной главой государства в адрес генерального секретаря Центрального комитета Народно революционной партии Лаоса, президента Буннянга Волачита.

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Ким Чен Ын выразил лаосскому лидеру личную благодарность за "теплые поздравления", а также выразил намерение укреплять традиционные контакты между двумя странами и их народами.

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Напоминаем, недавно США расширили санкции против Северной Кореи.

Источник: УНН
Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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