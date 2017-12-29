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В Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто, есть жертвы - СМИ

В Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто, есть жертвы - СМИ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На автобане 61 возле немецкого города Фирзен произошло ДТП с участием гражданина Украины. Находясь в нетрезвом состоянии, он на фуре протаранил полицейский автомобиль - в результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое участников ДТП получили ранения, передает УНН со ссылкой на немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Прибыв на место инцидента, полицейские задержали 48-летнего украинца, который совершил ДТП, сообщает издание. В его крови было обнаружено более двух промилле алкоголя.

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Сообщается, что украинец за рулем своего грузовика привлек внимание правоохранителей еще на территории Нидерландов, которые передали сообщение немецким коллегам.

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Полицейские ждали фуру на дороге, когда грузовик на полной скорости врезался в автомобиль, протянув его 200 метров по трассе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Германия, полиция, авто
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