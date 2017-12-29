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Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней - Bloomberg

Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней - Bloomberg

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Bitcoin, после недавнего подъема до 16 тыс. Долларов, продолжил свое стремительное падение в четверг, опустившись ниже 14 тыс. Долларов, спустя 10 дней после достижения исторического рекорда, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Последний удар по Bitcoin пришелся со стороны Южной Кореи, где правительство заявило, что "рассматривает варианты подавления безумие спекуляций, включая потенциальное прекращение хотя бы некоторых операций по обмену криптовалюта".

Курс Bitcoin упал на 9 процентов до 13828 долларов за одну ночь, отмечает издание. Криптовалюта колебалась на уровне 14 тыс долларов США в 9:20 утра в Нью-Йорке. Сейчас ее стоимость на 28 процентов снизилась после рекордных 19 тыс. 511 долл., достигнутых 18 декабря.

Как сообщал УНН, 22 декабря курс Bitcoin упал за сутки на 18 процентов.

Источник: УНН
Теги: криптовалюта, биткоин
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