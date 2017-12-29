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Украинец Коркишко забил гол и отдал голевой пас в игре Кубка Турции

Украинец Коркишко забил гол и отдал голевой пас в игре Кубка Турции

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полузащитник ФК "Гиресунспор" Дмитрий Коркишко отличился результативными действиями в первом поединке 1/8 финала Кубка Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

На 14 минуте противостояния против "Истанбула" Коркишко выполнил верховой навес с углового на ближнюю стойку ворот, где отличился Диалиба. Во второй части игры Коркишко на скорости ворвался в штрафную площадку противника и был сбит с ног. Арбитр назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Встреча завершилась в пользу команды украинского хавбека 3:1.

Добавим также, 27-летний футболист, ранее выступавший за ФК "Полтава", киевский "Арсенал", "Минск" и второй коллектив киевского "Динамо", имеет 5 забитых голов в 13 проведенных баталиях нынешнего сезона.

Напомним, украинец помог ФК "Гиресунспор" пройти в 1/8 финала Кубка Турции.

Источник: УНН
Теги: футбол
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