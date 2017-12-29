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Посольство США в Турции полностью возобновит выдачу виз

Посольство США в Турции полностью возобновит выдачу виз

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Посольство США в Турции объявило о возобновлении полномасштабного визового обслуживания для турецких граждан, желающих посетить США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепом США, передает УНН.

С октября Турция выполняла обещание не проводить расследование относительно местных сотрудников американской дипмиссии и не задерживать их "за исполнение официальных обязанностей", говорится в заявлении.

В будущем правительство Турции обещает консультироваться с США перед задержанием кого-нибудь из местных сотрудников.

"Основываясь на соблюдении этих гарантий, Государственный департамент США уверен, что ситуация в области безопасности улучшилась достаточно, чтобы позволить полностью восстановить визовые услуги в Турции", - говорится в заявлении.

В то же время в США все еще обеспокоены в связи с существующими обвинениями арестованных местных работников американской миссии в Турции, говорится в сообщении.

"Мы также обеспокоены делами против граждан США, которые были арестованы во время чрезвычайного положения. Должностные лица США будут продолжать сотрудничать с турецкими коллегами для поиска удовлетворительного решения этих дел", - отметили в Госдепе.

Напомним, 5 октября турецкая сторона арестовала сотрудника консульства США.

В результате этого консульства США приостановили выдачу туристических и деловых виз в Турции.

В ответ посольство Турции в США сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз в этой стране.

Источник: УНН
Теги: США, виза, Турция
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