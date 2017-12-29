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Трагедия в лагере "Виктория": фирму подозревают в растрате более 40 млн грн госсредств

Трагедия в лагере "Виктория": фирму подозревают в растрате более 40 млн грн госсредств

ОДЕССА-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фирму, которая занималась реконструкцией помещений детского лагеря "Виктория" в Одессе, подозревают в растрате более 40 млн гривен государственных средств. Об этом говорится в материалах дела № 522/21667/17, передает УНН.

В ходе досудебного расследования установлено, что строительная фирма получила от Управления капитального строительства Одесского городского совета более 46 млн гривен в качестве оплаты за ремонтно-строительные работы в лагере “Виктория”. Как установило аналитическое исследование финансовой деятельности предприятий, в дальнейшем эти средства были переведены на счета нескольких десятков других предприятий.

При этом, директор одного из предприятий, который проходит по делу как свидетель отметил, что каких-либо документов относительно проведения строительных работ он не подписывал и участия в проведении указанных работ не принимал. Это дает основания следствию считать, что договоры о выполненных работах являются поддельными.

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Кроме того установлено, что во время тендера на проведение ремонтных работ были допущены нарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившейся 16 сентября погибли трое детей.

Источник: УНН
Теги: Одесса, лагерь
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