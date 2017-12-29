В Киеве 30 и 31 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве 30 и 31 декабря будут проведены традиционные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.

В частности, ярмарки пройдут:

30 декабря (суббота) 2017 в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;

• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского) ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)

• Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;

• Оболонском районе - ул. Калнышевского, 1-5;

• Печерском районе - ул. К. Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28;

• Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)

• Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове на рождественской ярмарке загорелся киоск

31 декабря (воскресенье) 2017 в:

• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;

• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель сбил двух женщин на елочном базаре в Кропивницком