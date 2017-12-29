В Киеве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве на бульваре Гавела насмерть сбили женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Fiat на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно. На месте работает патрульная полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была пенсионерка 1937 года рождения.

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Из-за ДТП бульвар полностью перекрыли в направлении Отрадного.

Отмечаем, что 27 декабря внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе.