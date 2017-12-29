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В Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку

В Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло массовое ДТП с участием горящего такси, грузовика и еще нескольких легковушек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Горящая Фабия врезалась в Opel, который также загорелся. Грузовик прошелся по стороне Лексуса и врезался в столб, задев Дэу", - отмечается в сообщении.

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На место прибыли спасатели и служба спасения. Благодаря свидетелям удалось быстро погасить пламя несколькими огнетушителями.

Напомним, что Шуфрич-младший получил год условно за ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, грузовик
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