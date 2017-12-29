Регистрация | Вход |
USD: 28,07   EUR: 33,50  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 декабря 2017 05:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во Львовской области на трассе “Киев-Чоп” вблизи села Подборцы столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

“Авария произошла около 17.10 вблизи села Подборцы. Столкнулись микроавтобус марки Мерседес, и легковушка марки Шкода. В результате ДТП водитель легковушки погиб”, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Пока причины ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область, погибший
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.