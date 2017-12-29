Грицак рассказал, как в СБУ расценивали отзыв российских военных с СЦКК

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Отзыв российских военных с СЦКК расценивался в СБУ как очередной этап эскалации отношений между Украиной и Россией, который мог сорвать освобождения украинских заложников. Об этом в интервью телеканалу “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН.

“Я убежден, что это (отзыв российских офицеров с СЦКК — ред.) не совсем хорошее политическое решение Москвы. Мы расценивали это как очередной этап эскалации отношений между Украиной и Россией. Даже ставили под сомнение возможность проведения обмена (освобождение украинских военных — ред.). Мы думали, что это приготовление Москвы для того, чтобы потом предъявить нам что мы чего-то не сдержали. Они ставили определенные условия, в том числе говорили, что биометрические паспорта это препятствие прибытия в Украину российских военных, что могло сорвать нам обмен”, — рассказал Грицак.

Он добавил, что для Украины есть целесообразной борьба за возвращение российских военных в СЦКК, но СБУ не станет участвовать в “этих переговорах”.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию вернуться в СЦКК.