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В СБУ прокомментировали задержание переводчика Гройсмана

В СБУ прокомментировали задержание переводчика Гройсмана

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Задержанный по подозрению в работе на российские спецслужбы чиновник Секретариата Кабинета министров Станислав Ежов является “самой большой рыбой”, пойманной за государственную измену в годы независимости Украины. Об этом в интервью телеканалу “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН.

“Большое количество тех, кто работал на Россию привлечены к уголовной ответственности. Господин (Станислав Ежов — ред.) Действительно довольно „большая рыба“, самая крупная пойманная за государственную измену, сначала существования независимого государства Украина”, — сказал Грицак.

Также глава СБУ отметил, что в работе ведомства сейчас находится очень много дел, по которым проходят граждане Украины, подозреваемые в государственной измене.

Напомним, что 21 декабря СБУ задержала чиновника Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова по подозрению в работе на российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч главы Кабмина с иностранными делегациями. Согласно данным следствия, Ежова завербовали во время длительной загранкомандировки.

Источник: УНН
Теги: РФ, Владимир Гройсман, спецслужбы, Василий Грицак
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