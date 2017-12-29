Впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Разыгрывающий защитник БК “Нью-Орлеан Пеликанс” Рейджон Рондо повторил уникальное достижение в поединке регулярного чемпионата НБА против “Бруклин Нетс”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба и НБА.

Рондо отдал 25 ассистов на партнеров, среди которых самым результативным оказался Энтони Дэвис, достижения которого составило 33 очка и сделал 11 подборов. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

Заметим, что 25 результативных передач в одном матче ранее удавалось отдать только 8-м игрокам в истории. Последний раз это случилось в 1996 году, когда Джейсон Кидд оформил дабл-дабл из 20 очков и 25 передач.

Примечательно, что Рондо также оказался самым старшим автором 25 результативных пасов за поединок (31 год и 308 дней).

Добавим также, Рондо находится на 30-м месте в истории НБА по количеству передач — 6241.

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