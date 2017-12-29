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Впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач

Впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Разыгрывающий защитник БК “Нью-Орлеан Пеликанс” Рейджон Рондо повторил уникальное достижение в поединке регулярного чемпионата НБА против “Бруклин Нетс”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба и НБА.

Рондо отдал 25 ассистов на партнеров, среди которых самым результативным оказался Энтони Дэвис, достижения которого составило 33 очка и сделал 11 подборов. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

Заметим, что 25 результативных передач в одном матче ранее удавалось отдать только 8-м игрокам в истории. Последний раз это случилось в 1996 году, когда Джейсон Кидд оформил дабл-дабл из 20 очков и 25 передач.

Примечательно, что Рондо также оказался самым старшим автором 25 результативных пасов за поединок (31 год и 308 дней).

Добавим также, Рондо находится на 30-м месте в истории НБА по количеству передач — 6241.

Как сообщал УНН, баскетболист Фесенко провел самую результативную декабря карьеры в Лиге чемпионов.

 

Источник: УНН
Теги: баскетбол, рекорд, НБА
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