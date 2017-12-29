В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. К причалам № 6 и № 5 ГП "МТП" Южный "пришвартовались, последние в 2017 году, балкеры с энергетическим углем. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе порта "Южный".

Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO -73,4 тыс. тонн для ОАО "Центрэнерго". Работы по разгрузке проводятся по графику.

"В 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в ГП" МТП "Южный" составили более 11% от общего грузооборота предприятия. С мая по декабрь в ГП обработано 18 судов типа Panamax. Это самый большой показатель в Украине. Сегодня уже ведутся переговоры относительно будущего сотрудничества с грузовладельцами в 2018 году. Согласуются объемы и графики поставок, а также готовятся проекты развития производственных площадок для наращивания обработки грузов", - отметил и.о. директора ГП "МТП" Южный "Виталий Жуковский.

С мая 2017 ГП "МТП "Южный" разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн - для енергохолдингу ДТЭК, 412,5 тыс. тонн - для ПАО "Центрэнерго".

Напомним, 27 декабря в Украину прибыл очередной балкер с американским углем.