Инновационную автосигнализацию I-SEE можно приобрести со скидкой в ​​15%

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Владельцы приложения WOG PRIDE имеют возможность приобрести инновационную автосигнализацию I-SEE со скидкой в ​​15%. Об этом сообщила компания WOG на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ищи в приложении WOG PRIDE промокод и вводи его при заказе сигнализации, получай скидку 15% и первый месяц обслуживания в подарок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционное предложение действует до 31 января следующего года. Первым победителем акции стал пользователь WOG PRIDE Олег Дворный.

Ознакомиться с особенностями оповещения I-SEE можно по ссылке - https://www.isee.com.ua

Напомним, с помощью приложения WOG PRIDE водители могут заправлять автомобиль без кассира.