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Взрыв в Петербурге: число пострадавших возросло до 18

Взрыв в Петербурге: число пострадавших возросло до 18

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Еще четыре человека, которые пострадали в результате взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге в России, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter, передает УНН.

"Прошлой ночью за медицинской помощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы", - написала она.

Таким образом, общее количество пострадавших возросло до 18.

Напомним, украинцев нет среди пострадавших при взрыве в магазине Петербурга.

Источник: УНН
Теги: Россия, Санкт-Петербург
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