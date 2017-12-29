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Глава МВД Аваков под Новый год улетел в Италию

Глава МВД Аваков под Новый год улетел в Италию

фотогалерея

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков проводит свой отпуск в итальянском регионе Лацио.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на социальные сети главы МВД.

Так, министр внутренних дел Украины разместил в соцсети Facebook фотографию заснеженных итальянских гор, сопроводив ее соответствующей подписью.

"Туман, отступая, вскрывал ослепительную красоту заснеженных гор", - написал министр.

Судя по фотографии, размещенной в сети Instagram, министр находится в Италии уже как минимум четыре дня.

Напомним, Кабинет министров своим решением уволил с должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Италия
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