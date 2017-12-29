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Астролог рассказала, что ждет Украину в 2018 году

Астролог рассказала, что ждет Украину в 2018 году

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В мае следующего года Украину ждет неожиданное и приятное событие. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института междисциплинарных исследований и образования Елена Осипенко, передает УНН.

“Ситуации, которые будут в 2018 году, будут интересны для страны. В мае 2018 года будет неожиданное, но приятное событие. Возможно, будут подписаны какие-то договоры, изменение статуса страны”, — сообщила Е.Осипенко.

Также она отметила, что в апреле 2018 года Украину ждут сложные процессы.

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“К апрелю 2018 года будут тяжелые процессы, будут подниматься коррупционные скандалы. В мае-июне уже пойдет новая волна, которая поднимет настроение людям”, — отметила астролог.

Источник: УНН
Теги: Украина
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