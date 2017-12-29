Жертвами атаки на церковь в Египте стали 10 человек

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате атаки на церковь к югу от Каира в Египте стали 10 человек. Об этом со ссылкой на данные медиков сообщает AFP, передает УНН.

"Число погибших в результате нападения на церковь в Египте выросло до 10", - говорится в сообщении.

Египетские силы безопасности застрелили одного из нападавших, который открыл огонь в церкви к югу от Каира, цитирует Ahram Online официального представителя МВД страны. Сообщается, что нападавших было двое. По данным источника, другой сбежал и его ищут.

Нападение произошло, когда египетские христиане - копты - готовились к празднованию Нового года.