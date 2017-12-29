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Боевики время от времени проводят воздушную разведку украинских позиций

Боевики время от времени проводят воздушную разведку украинских позиций

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения АТО осуществляют одиночную воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Противник ведет одиночные элементы воздушной разведки, в частности, порой применяет беспилотные летательные аппараты. Недавно военнослужащими был сбит такой беспилотник. В настоящее время установлено, что беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который используется в вооруженных силах Российской Федерации", - рассказал представитель Минобороны.

А.Мотузяник также отметил, что сейчас наши специалисты работают с остатками сбитого российского БПЛА и вскоре будет предоставлена ​​экспертная оценка.

Напомним, по данным разведки, на Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики
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