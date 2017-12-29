Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 декабря 2017 17:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Крупнейший столичный застройщик в следующем году планирует начать 7 новых объектов

Крупнейший столичный застройщик в следующем году планирует начать 7 новых объектов

Игорь Кушнир

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2018 году холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует начать семь новых объектов. Об этом сообщил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, говоря об успехах и достижениях уходящего, передает УНН.

"В 2018 начнем 7 новых объектов. Как минимум. Это примерно 450 тыс. квадратных метров. Кроме того, в приоритетах команды - развитие компании, увеличение финансовых показателей, стабильная ежегодная выплата дивидендов акционерам и планомерная ежедневная работа, чтобы у каждого украинца было свое жилье", - сказал И.Кушнир.

Напомним, по итогам 2017 года компания ввела в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Это и крупные жилые комплексы, и точечные новостройки. Также в 2017 году "Киевгорстрой" начал несколько крупных проектов - Mirax, Манхэттен, Каховскую и "Медовый".

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевгорстрой
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.