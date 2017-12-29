Нью-Йорк ожидает рекордное похолодание на Новый год

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Жители США встретят 2018 с арктическим морозом, приход которого начнется с центральной и восточной части государства, передает УНН со ссылкой на USAtoday и AccuWeather.

Арктическая волна, которая уже успела охватить центральную и восточную часть Соединенных Штатов в последнюю неделю 2017 года, не ослабит своей "хватки", когда деяткы тысяч граждан будут праздновать новогоднюю ночь.

Город Нью-Йорк в одноименном штате может встретить самый холодный Новый Год за последние 50 лет, отмечает издание.

"Мы прогнозируем температуру 11 градусов по Фаренгейту (около -12 C) в полночь на Таймс-Сквер, которая будет ощущаться как -10 градусов (- 23 С)", - предупредил метеоролог AccuWeather Пол Уокер.

По его словам, последний раз такую ​​температуру в новогоднюю ночь наблюдали в 1962 году.

Холодный ветер, который будет достигать скорости до 20 миль/ч, придаст неприятных ощущений, отметил эксперт. Однако он охватит не все территории. Бостон увидит на термометре до - 13 градусов С, ощущаться как -29С. Жители Чикаго могут ждать относительно "мягкие" -12 - 13 градусов, которые будут ощущаться как -19. Даже в Атланту придут заморозки: около -2 градусов, что чувствовать себя как -4 -5.

Специалисты по AccuWeather уверяют, что такая погода в центральных штатах продлится минимум 11 дней. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в Нью-Йорке выпустило предупреждение о чрезвычайном холод и опубликовало в соцсетях справочник, который призывает жителей носить несколько слоев одежды и прятать уши.

Как сообщал УНН, на Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода.