Средняя зарплата украинцев в ноябре выросла на 102 грн - Госстат

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине средняя заработная плата в ноябре 2017 года выросла на 1,4% - до 7479 грн по сравнению с октябрем 2017 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

При этом, по информации Госстата, средняя заработная плата в ноябре 2017 года увеличилась на 38,3% по сравнению с ноябрем 2016 года.

В разрезе видов экономической деятельности зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы в промышленности (8169 грн), оптовой и розничной торговли (8082 грн), на транспорте (в среднем 8023 грн, в авиационном транспорте - 30 390 грн), сфере ИТ (13 044 грн), финансовой и страховой деятельности (13 164 грн), в науке (10 378 грн), сфере обороны (10 887 грн). Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.

В промышленном разрезе наибольшие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11 643 грн.

Как сообщал УНН, в Украине средняя зарплата в октябре выросла почти на 40%.