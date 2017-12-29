Санжар признан лучшим тренером года в УПЛ
Роман Санжар
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу обнародовало имя лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Объединения.
В этом году Объединение впервые определяло лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром.
Лучшим со средним показателем 4,18 оказался Роман Санжар - главный тренер донецкого "Олимпика".
Среди его достижений:
• впервые в истории "Олимпик" пробился в еврокубки и делегировал игрока в национальную сборную Украины;
• команда достигла наивысшего места в истории (4 позиция в УПЛ сезона 2016/17)
• по итогам календарного 2017 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) "Олимпик" входит в пятерку лучших команд Украины.
Стоит отметить, что трижды по ходу сезона Санжар признавался лучшим в УПЛ по итогам туров по версии нашего объединения.
Напомним, что представитель "Десны" избран лучшим тренером Первой лиги Украины в 2017 году.